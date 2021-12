Egm ai raggi X: per Unidata balzo dei ricavi (+56%) nel primo semestre

Ascolta la versione audio dell'articolo

10' di lettura

Sembra passato un secolo dall’esordio di Unidata all’Aim Italia (ora Euronext Growth Milan), ma in realtà è trascorso solo un anno e mezzo dal 16 marzo 2020, quando la società romana di tlc era stata soprannominata “la matricola del lockdown”. Ed è stato già presentato il Piano Industriale 2022 – 2024. In sede di Ipo Unidata, con i 4,92 milioni di mezzi finanziari raccolti, si proponeva di crescere aumentando la posa di cavi in fibra principalmente nel Lazio, focalizzarsi su clienti business di primo...