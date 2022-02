Egm ai raggi X: la veneta Nice Footwear vuole crescere nel segmento Luxury

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ritiene di non avere veri e propri competitor (quotati e non) salvo la statunitense Marc Fisher che opera però solo nel segmento delle calzature femminili. Ma a nostro parere Nice Footwear, azienda veneta di calzature/accessori approdata all’Euronext Growth Milan il 18 novembre 2021, si ispira anche – idealmente – alla torinese Basic Net, nata originariamente per sviluppare il brand storico di sneakers Superga che inizialmente aveva solo connotazione sportiva e in seguito si è affermato anche nell...