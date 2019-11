Eicma 2019: i caschi, le giacche e gli accessori da non perdere Al fianco di nuove moto e scooter, caschi e abbigliamento per tutti i gusti, ad EICMA 2019 non mancano i produttori di accessori che propongono le loro soluzioni per migliorare la vita dei motociclisti quando salgono (o scendono) dalla loro due ruote. di Danilo Loda

3' di lettura

La sicurezza del proprio mezzo una volta posteggiato è la priorità di Trackting che propone Smart D-Lock, un blocca disco connesso che avvisa tramite una chiamata sul proprio smartphone se qualcuno sta tentando di rubare la moto o lo scooter. Inoltre grazie al sensore di movimento digitale scatta una potente sirena quando il malintenzionato cerca di manomettere il blocca disco. Secondo Trackting il tempo che intercorre tra il rilevamento dell'effrazione e la chiamata sul proprio cellulare è al massimo di 40 secondi. La eSIM integrata, che non prevede alcun costo di abbonamento o attivazione, è attiva in ben 39 nazioni che sono comprese nel roaming. La piccola batteria al litio garantisce un'autonomia di almeno un anno e si può tranquillamente ricaricare con il cavo in dotazione. Il corpo del blocca disco, realizzato in collaborazione con Viro, è in metallo resistente certificato IP54 per proteggere l'elettronica integrata da polvere e spruzzi d'acqua. Trackting Smart D-Lock è in vendita al prezzo di 129 euro.

Le giornate invernali che stanno per arrivare si potranno affrontare con più spensieratezza grazie a due nuovi prodotti a marchio Capit. Il più interessante è il Legheater riscaldato a batteria, una valida alternativa a chi non digerisce le classiche copertine anti freddo. In pratica si tratta di due gambali che si indossano sopra i pantaloni ma che offrono una batteria che alimenta il circuito scaldante interno a tre livelli (low, medium, high) in grado di mantenere le gambe al caldo fino a 9 ore anche a bassissime temperature. Non teme ovviamente la pioggia, essendo totalmente idrorepellente, e una volta giunti a destinazione si può ripiegare per essere posto nel sottosella o nel bauletto. Venduto a coppia e in misura unica è disponibile al prezzo di 170 euro che comprende batterie e caricabatterie.

Per soddisfare le esigenze dei motociclisti in viaggio, Givi propone la valigia in alluminio Trekker Alaska. Proposta nella doppia finitura Natural e Black, ha una capacità interna di 36 litri e si aggancia ai telaietti Monokey. La qualità “made in Italy” si evidenzia nell'alluminio con trattamento meccanico per il corpo, nell'utilizzo dell'acciaio inox per le cerniere di apertura e per la presenza di tecnopolimero rinforzato per i profili. Il coperchio si può aprire totalmente senza l'impiego di cinghie o cavi di ritenuta, e il sistema meccanico a uncino (patent pending) consente di inclinare la valigia senza doverla sganciare del tutto dal telaio di supporto, caratteristica molto utile in presenza di un bauletto posteriore di grande capacità.

GPSMAP 276Cx è il nuovo navigatore ideale per chi ama l'avventura off-road. Robusto e personalizzabile, è dotato di importanti funzioni come la ricezione GPS/GLONASS e la nuova batteria con maggiore capacità oltre ad un display da 5 pollici e tasti per accedere alle varie funzioni. GPSMAP 276Cx prevede cartografia europea Recreational Map precaricata, la classica mappa base mondiale con rilievi sfumati ed anche un abbonamento gratuito di un anno al servizio di download di immagini satellitari BirdsEye. È in vendita a 700 euro.

Novità anche a livello di pneumatici con la proposta di Michelin. L'azienda francese presenta City Grip 2 per gli scooter di piccola o grande cilindrata vista l'ampia proposta di misure. Il nuovo pneumatico è stato progettato con una mescola innovativa che prevede l'adozione di materiali specifici, inclusa la silice. Associato a una nuova scultura, con un disegno che integra le nuove lamelle a ”dente di squalo” consente un'aderenza perfetta in caso di asfalto bagnato che si concretizza, secondo Michelin, in uno spazio di frenata ridotto di 1,7 metri in rettilineo ad una velocità di 50 km/h. L'arrivo sul mercato è previsto per Gennaio 2020.