Eicma 2019, Dainese Smart Jacket, l'airbag per tutte le giacche di Danilo Loda

1' di lettura

Una bella novità in tema di sicurezza alla guida la propone Dainese che lancia il suo nuovo Smart Jacket, un gilet con tecnologie D-Air che si può indossare sotto o sopra qualsiasi giacca o giubbotto da moto. Questa caratteristica consente anche a chi predilige le giacche in pelle o le field jacket da scooter di avere tutta la protezione D-Air. La tecnologia si basa sull'airbag che, grazie alla sua struttura con microfilamenti interni, garantisce un gonfiaggio omogeneo e controllato lungo tutta la superficie, creando un vero e proprio scudo che avvolge il corpo e garantisce la protezione necessaria. Lo Shield copre il busto e la schiena e riesce a garantire una protezione pari a quella di 7 paraschiena di livello 1. Smart Jacket integra un l'algoritmo di attivazione e una centralina elettronica che analizza mille volte al secondo i dati trasmessi dai 7 sensori di cui è dotata e rileva eventuali situazioni di pericolo, per attivare il sistema solo quando necessario. La centralina funziona tramite una batteria integrata ricaricabile che offre un'autonomia di 26 ore.

Inoltre Dainese Smart Jacket, non presentando alcuna protezione rigida consente, una volta scesi dalla moto, di essere ripiegato e posizionato nel bauletto, nel sottosella o nello zaino. Infine, il tessuto idrofobico lo rende totalmente impermeabile e quindi si può utilizzare tranquillamente anche in caso di pioggia.

Dainese Smart Jacket è disponibile in sei taglie, in versione donna e in versione uomo al prezzo di 599 €.