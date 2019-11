Eicma 2019, Kymco punta sui modelli medio-piccoli di Gianluigi Guiotto

Kymco arriva a Milano con un'anteprima mondiale e alcune novità riguardanti le cilindrate più piccole. La prima è costituita dall'X-Town CT 300, che rispetto all'X-Town offre una nuova pedana completamente piatta, perfetta per trasportare la spesa o la borsa della palestra; sparisce dunque il grande tunnel centrale degli altri X-Town che toglie spazio anche ai piedi del pilota. L'X-Town CT nella versione 300, che affianca la già vista versione 125, sarà disponibile dalla metà del 2020 a un prezzo ancora da definire.



Cresce la famiglia People. Al modello 125 si affianca il nuovo People One 150i, che consente l'accesso a tangenziali e autostrade. Agilità e semplicità di People One restano invariate, cresce solo la potenza. Come previsto dalla normativa, People One 150i è dotato di sistema Abs; è già disponibile a 2.900 euro. A Milano Kymco ha tolto il velo anche al nuovo People S 300i (5.400 euro), ruote alte (16 pollici entrambe) dotato del monocilindrico G5 a quattro valvole da 299 cc con raffreddamento a liquido e omologazione Euro 4: eroga 27,3 cv e 27,8 Nm di coppia. Pur non rinunciando alla pedana piatta, il telaio è un efficace traliccio in tubi di acciaio e piastre stampate con rinforzo speciale in corrispondenza del cannotto di sterzo. I freni sono a disco sia all'anteriore sia al posteriore, con Abs Bosch. Di serie il People S 300i offre il bauletto da 35 litri, la strumentazione con il Noodoe per collegare lo smartphone al display dello scooter.

Altre novità Kymco per il 2020. All'Eicma si possono vedere il nuovo Like 125 con motore Euro 5, anche in versione Sport, con faro anteriore rettangolare, il nuovo Agility 200i R16+, il Downtown 350i Tcs che guadagna il controllo di trazione, e il ruote alte (16” all'anteriore, 14” al posteriore) Agility 300i Abs, presentato alcune settimane fa, che completa la gamma composta da 50, 125 e 200.