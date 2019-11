Eicma 2019, per moto e scooter ottobre ancora in rialzo (+10,7%) Al via a Milano il 77esimo salone del ciclo e motociclo con oltre 1.800 espositori. Riflettori puntati sui nuovi modelli di Antonio Larizza

Parte l’edizione 2019 di Eicma, il salone di ciclo e motociclo in programma a Milano

2' di lettura

Il mercato italiano delle due ruote archivia il mese di ottobre con una crescita a doppia cifra: con 18.268 unità immatricolate, si registra un +10,7% rispetto allo stesso mese del 2018. Notevole la crescita degli scooter che, con 11.908 veicoli, spuntano un +15,8%; mentre le moto, con 6.360 unità, si fermano al +2,2 per cento. In controtendenza solo i veicoli 50cc: con 1.542 registrazioni, fanno segnare un pesante -28,9 per cento.



Lo scenario

Il dato tendenziale a due cifre diffuso dal centro studi dell’Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (Ancma) rimbalza a Milano, dove martedì 5 novembre si inaugura la 77esima edizione dell’Esposizione internazionale del ciclo e motociclo (Eicma). Dopo i due giorni riservati agli operatori, giovedì il Salone apre al pubblico e proseguirà fino a domenica 10 novembre.



Da fiera a evento

All’interno di otto padiglioni - due in più rispetto all’edizione del 2018 - l’esposizione riunirà più di 1.800 marchi legati al mondo delle due ruote provenienti da 43 Paesi, per quello che è diventato un appuntamento fisso per il settore mondiale delle due ruote. «Un successo – spiega il presidente di Eicma Andrea Dell’Orto – frutto di un lavoro accurato e di una serie di azioni strategiche che ci hanno permesso nel tempo di passare dall’essere una fiera ad affermarci come evento espositivo internazionale imprescindibile per il settore».



Dieci milioni di visitatori in 15 anni

Le statistiche della storia recente dell’Eicma dicono che solo negli ultimi 15 anni, l’esposizione ha accolto a Rho Fiera più di 10 milioni di visitatori e ha occupato oltre tre milioni di metri quadrati lordi con gli stand degli espositori e le proposte di intrattenimento racing ed edutainment delle aree esterne.



Il fuorisalone

Le ultimissime edizioni hanno visto anche la nascita di Ridemood, il fuori salone di Eicma che porta la manifestazione in città con un ricco palinsesto di eventi e iniziative, nella formula del salone diffuso sempre più apprezzata dagli appassionati. «L’Eicma - spiega Dell’Orto – è anche l’occasione per raccontare la storia delle imprese, l’impegno e gli investimenti in ricerca e innovazione che si celano dietro ogni prodotto».