Eicma 2019, Peugeot connette il tre ruote Metropolis con l'RS di Gianluigi Guiotto

2' di lettura

Il Peugeot Metropolis RS è un concept che unisce sempre più il mondo degli scooter a tre ruote con quello delle auto. La Francia è il Paese che assorbe il 70% circa della produzione di scooter tre ruote: per questo Peugeot Motocycles, la cui proprietà è da poco passata al 100% nelle mani degli indiani di Mahindra, punta con decisione sul segmento presentando a Milano un'anteprima mondiale, il prototipo Metropolis RS Concept, destinato a essere il capostipite di una nuova gamma di tre ruote francesi sempre più vicino allo stile delle auto del marchio del Leone. Dotato di motore di 400 cc, è il terzo veicolo in gamma a essere dotato di una connessione che sfrutta la tecnologia i-Connect, inedita nell'universo scooter. Si tratta dell'equivalente della tecnologia i-Cockpit proposta da Peugeot per le auto e inaugurata sulla 308. i-Connect si basa sulla posizione di guida Head up, permessa dal posizionamento più alto possibile dello schermo a colori Tft. L'App mobile con Gps integrato consente poi di connettere il proprio smartphone allo scooter così da poter ricevere chiamate, messaggi e altre notifiche direttamente sullo schermo Tft. Inoltre è possibile pianificare un percorso, tramite il navigatore. Il cruscotto analogico, invece, presenta i classici elementi controrotanti, già noti sulle auto Peugeot, oltre all'indicatore di velocità e il regime del motore.

Sempre nella famiglia Metropolis si segnala l'arrivo delle versioni Ultimate Sport con carrozzeria bicolore bianca e nera e Business, in bianco perlato con sella chocolate; per entrambi ci sono Abs, Smart Key, sottosella in grado di alloggiare un casco integrale e un jet con visiera, freno di stazionamento elettronico e parabrezza regolabile a mano.

Altre novità di Peugeot a Eicma. Le altre novità della Casa francese consistono in nuove colorazioni per il Django 125 cc (quattro tinte, da marzo 2020), per il Kisbee 50 e per lo Speedfight 50, disponibili da gennaio 2020.