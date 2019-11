Eicma 2019: in vetrina anche BikerX e i suoi corsi di guida

Cos'è BikerX

BikerX, è una start-up nata a gennaio 2019. Ad oggi dispone di un importante parco mezzi composto da 10 motociclette dei più importanti brand del settore e di un team formato da 5 istruttori federati con FMI, 4 istruttori in affiancamento e un medico di gara. Nel corso dei 10 weekend di formazione organizzati negli ultimi mesi, gli allievi sono stati oltre 100, di cui il 70% circa donne e il 10% under 18, per un totale di 15.280 chilometri di test percorsi. Tra i servizi offerti da BikerX figurano il Corso Beginners, dedicato ai neofiti, il Corso Intermediary, dedicato ai principianti che hanno già macinato qualche chilometro, il Corso Advanced, dedicato agli esperti, il corso di preparazione all'esame per il conseguimento della Patente A, presso l'Autoscuola Gatti di Reggio Emilia, corsi individuali, moto-turismo con tour in Toscana, Sardegna e Dolomiti e, infine, l'organizzazione di team building aziendali ed eventi dedicati al mondo delle due ruote.