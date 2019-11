Eicma 2019/Aprilia RS 660

Il segreto della piccola supersport di Noale è racchiuso nell'ottimo rapporto peso-potenza: 169 kg per 100 cv del suo bicilindrico parallelo, equazione che si traduce in divertimento su strada e in pista. Nuovo telaio e forcellone in leggero alluminio, con dotazione elettronica da prima della classe, ereditato dalla regina di casa, la RSV4.