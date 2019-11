Eicma 2019/Harley-Davidson Pan America

La Casa di Milwaukee intende entrare nel territorio della Bmw R1250Gs e sfidare la regina delle vendite con la Pan America, nuova Adventure Touring americana, in arrivo nel 2020, anche se non si sa quando. Monta il nuovo propulsore Revolution Max di 1250 cc raffreddato a liquido che eroga oltre 145 cv. L'aspetto è robusto e solido: saprà essere agile come la tedesca?