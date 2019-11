Eicma 2019/Honda Cbr 1000RR-R Fireblade

Due numeri della nuova Fireblade, che nel 2020 guadagna una R in più, bastano già a destare stupore: 217,5 cv e 201 kg (con il pieno di benzina), valori sorprendenti per una moto di serie. Honda ha rinnovato completamente la sua Fireblade, attingendo a piene mani dalla tecnologia impiegata sulla RC213V che corre in MotoGP. L'asticella delle superbike è ancora più in alto.