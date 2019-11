Eicma 2019/Indian Motorcycles Challenger

La nuova bagger made in Usa monta il nuovissimo bicilindrico PowerPlus da 122 cv e 178 Nm di coppia di 1769 cc. Vanta una dotazione ricca, che comprende il cruise control e le borse da ben 68 litri. Dopo il debutto in anteprima assoluta a MIlano, arriverà negli States e in Europa il prossimo anno. Per viaggi in prima classe.