Eicma 2021, Le 10 novità più attese del salone della moto di Milano

L'edizione numero 78 dell’Esposizione internazionale delle due ruote (questo il nuovo nome di Eicma) si terrà da giovedì 23 a domenica 28 novembre, dalle 9.30 alle 18.30, alla Fiera Milano a Rho. Grandi assenti saranno Bmw, Ducati, Ktm e Husqvarna, ma non mancheranno certo le novità dalle Case che hanno scelto di partecipare, in primis le quattro giapponesi, il Gruppo Piaggio, Mv Agusta e Triumph. La fiera si svolgerà ovviamente nel rispetto delle normative anti-Covid: il biglietto va acquistato online, precisando il giorno di visita, mentre l’ingresso prevede l’obbligo di mascherina e green pass, oppure tampone negativo non anteriore alle 48 ore.

2/11 Menu