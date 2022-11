Eicma 2022 / Benelli Trk 702

Le due versioni della Benelli Trk 702 – base e X, più avventurosa – affiancano la “piccola” Trk 502, la moto più venduta nel 2022, insieme con la Trk 800, ora in veste definitiva dopo la presentazione come concept lo scorso anno. Le Trk 702, che arriveranno da noi in primavera, montano un bicilindrico di 698 cc capace di 76,2 cv. Le due versioni si differenziano per la maggior propensione all'off road della X che ha sella più alta, ruota anteriore da 19” invece che da 17”, e sospensioni con maggior escursione.

