Eicma 2022 / Ducati Diavel V4

Il cuore della nuova Diavel è il V4 Granturismo montato dalla famiglia Multistrada con il sistema di disattivazione dei cilindri posteriori e l'albero controrotante, che riducendo l'inerzia della moto nei cambi di direzione promette di migliorare la dinamica di guida. La potenza scende da 170 a 168 cv, mentre la coppia sale da 125 a 126 Nm. Per l'occasione sono stati accorciati i rapporti finali, con il risultato di coprire il classico 0-100 km/h in meno di 3″. Il peso dichiarato in ordine di marcia, senza carburante, è di 223 kg, cioè 13 in meno rispetto al Diavel 1260 S.

