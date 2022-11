Eicma 2022, ecco le novità in anteprima del Salone della moto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Partiamo da una delle protagoniste di sempre di Eicma, Ducati, che arriva a Milano con i titoli di campione del mondo piloti e team di MotoGp. La Casa di Borgo Panigale ha centellinato le novità da settembre con la web series “Ducati World Premiére”, in sette puntate durante le quali ha presentato alcuni dei nuovi modelli previsti per il 2023: sono state svelate finora la Multistrada V4 Rally, la Diavel V4 da 168 cv, la nuova Streetfighter, le Scrambler rinnovate (più elettronica per tutti i modelli), ma ci saranno altre sorprese.

Honda CB750 Hornet

All'Intermot di Colonia Honda ha presentato la nuova versione della mitica Hornet, con il conosciuto bicilindrico di 750 cc: la vedremo sicuramente a Milano dove sarà protagonista. Da mesi si parla di un ritorno dell'altrettanto mitica Transalp: vedremo forse una concept in attesa del lancio ufficiale nel 2023? Sul resto della gamma Honda ha già diffuso gli aggiornamenti, legati in gran parte alle livree.

Ducati DiavelV4

La kermesse milanese vedrà anche il battesimo pubblico della Moto Guzzi V100, presentata alla stampa poche settimane fa, e, sempre nel Gruppo Piaggio, del nuovo Mp3, 400 e 530 cc.

Triumph ha già annunciato che presenterà la nuova famiglia Street Triple 765, profondamente rinnovata per il 2023: è composta dalla R, dalla Rs e dalla Moto2TM Edition, praticamente una race bike.

Vedremo poi la nuova piccola di Casa Royal Enfield, la Hntr 350, naked facile e dall'aspetto retro, e la nuova versione della tourer di Yamaha, la Tracer 9 Gt+, che guadagna il radar per il controllo adattativo della velocità e il sistema di frenata unificato, oltre alle sospensioni elettroniche.