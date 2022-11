Eicma 2022 / Honda Cl500

Altra novità per il 2023 di Honda è la Cl500, scrambler con il motore da mezzo litro della famiglia delle Cb che la rende accessibile ai possessori di patente A2. Si differenzia dalle unità montate sugli altri modelli della gamma 500 cc per le mappature della centralina e per la trasmissione finale più corta, scelta per offrire accelerazione e riprese più briose. La ciclistica è composta da sospensioni a escursione maggiorata: forcella con steli da 41 mm e ammortizzatori regolabili nel precarico, tutto associato a cerchi da 19” all’anteriore e 17” al posteriore che calzano pneumatici semi tassellati per affrontare con maggiore sicurezza il leggero fuoristrada.

