Eicma 2022 / Honda XL750 Transalp

La Casa giapponese ha ripreso il nome di un suo modello di grandissimo successo, la Transalp, che è stata in produzione dal 1987 al 2013, e l'ha riportata in produzione. La Transalp del 2023 perde la V della storica sigla XLV perché il bicilindrico non è più a V ma è un parallelo a 8 valvole. La potenza massima di 92 cv è considerevole visto che il peso in ordine di marcia è contenuto in 208 kg. Restano i cerchi a raggi da 21” all’anteriore e 18” al posteriore (non tubeless, però), ideali per calzare anche pneumatici tassellati. L’elettronica è adeguata ai tempi, con comando del gas “Throttle by wire” e cinque modalità di guida che combinano erogazione della potenza, freno motore e controllo di trazione che integra anche l’antimpennamento.

2/12 4/12 Menu