Eicma 2022: le novità in arrivo nel settore caschi, abbigliamento e accessori

Come ogni anno Eicma è l'occasione per i tanti produttori di caschi, abbigliamento e accessori presenti alla kermesse milanese per lanciare i loro nuovi prodotti che sono o saranno in vendita nei mesi a seguire.

TREQUARTI

Caschi

Senza dubbio la novità più interessante la propone Airoh, azienda italiana che è la prima la mondo a presentare un concept di un casco che integra un airbag. Anche solo in fase embrionale, infatti non si sa ancora quando effettivamente arriverà sul mercato, la casa bergamasca, in collaborazione con Autoliv azienda attiva nel settore della sicurezza in campo automobilistico ha svelato un modello con airbag che non compromette in modo critico il design, il peso o il comfort del casco. Come nei tradizionali airbag che già sono presenti su diversi capi di abbigliamento per moto, anche questo in dotazione al casco si gonfia in caso di incidente per fornire al pilota una protezione ben superiore rispetto a quella degli attuali caschi da moto.

Sempre in tema di sicurezza per i motociclisti il produttore giapponese Kabuto annuncia il nuovo Kabuto F17 Racing Mips, il primo casco MotoGP dotato del sistema di sicurezza sviluppato dalla Mips. In pratica questo casco offre Mips Integra TX, una speciale imbottitura del casco che sostituisce quella convenzionale. Quest'ultima si basa su uno strato integrato a basso attrito al suo interno che aiuta a ridurre il movimento rotatorio della testa. Integra TX è progettato per scorrere e ammortizzare all’interno dell’area di impatto consentendo un movimento di 10-15 mm in tutte le direzioni. Oltre al casco F17 Racing destinato alle corse Kabuto propone la stessa tecnologia Mips sul modello Geosys Adventure pensato per chi guida moto fuoristrada.

Tornando a caschi più “normali” LS2 propone il convertibile FF906 Advant, evoluzione delle serie Vailant. Il casco ha ottenuto la nuova omologazione ECE 22.06, e grazie all'apertura a 180° contribuisce a migliorare le prestazioni aerodinamiche. L'LS2 FF906 Advant ha un peso di poco superiore a 1 Kg e 600 grammi nella taglia M ed è disponibile in due misure di calotta. Garantito 5 anni, registrando il casco sul sito web di LS2, ha un prezzo a partire da 329 euro nella versione monocolore e di 359 euro scegliendo una delle otto diverse grafiche disponibili.

Novità anche in casa Caberg. L'azienda bergamasca propone Avalaon X l'integrale dal design di ispirazione sportiva pensato per i più giovani ma non solo. Il casco adatto ai brevi spostamenti urbani ma anche ai più impegnativi percorsi extra urbani. È dotato di visiera antigraffio che e visierino parasole Dvt (Double Visor Tech). Diverse le prese d'aria regolabili presenti sia nella zona superiore sia in quella inferiore del casco. Si puo scegliere nella versione monocolore Nero opaco e Bianco, o in una delle quattro versioni grafiche e altre varianti di colore.