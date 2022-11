Eicma 2022, le novità del Gruppo Piaggio: dall’Aprilia Extrema al Vespone

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il Gruppo Piaggio arriva alla fiera di Milano con numerose novità, a suggellare un 2022 ricco di soddisfazioni: 410mila veicoli a due ruote venduti nel mondo, con un utile netto di 70,9 milioni di euro, i valori più alti di sempre nel periodo di riferimento.

Aprilia

La Casa di Noale presenta la Rs 660 Extrema, la versione più leggera e sportiva della gamma: solo 166 kg a secco, stabilendo un nuovo primato per quanto riguarda il rapporto tra peso e potenza (100 cv). Sono di serie lo scarico omologato di Sc Project con terminale in carbonio posizionato sul lato destro (e non più sotto il motore), il parafango anteriore e il nuovo puntale sotto il motore in carbonio. Infine, la Rs 660 Extrema presenta anche il software che consente di settare il cambio quick shift in configurazione rovesciata, per la guida in pista. Sul fronte della propulsione elettrica, con l'Electrica Aprilia presenta una concept di una moto leggera e a emissioni zero.

Loading...

Moto Guzzi

La novità si chiama V100 Mandello, una svolta nella storia del marchio visto che fa esordire molte importanti innovazioni tecnologiche: la prima motocicletta con aerodinamica adattativa, la prima Moto Guzzi dotata di evolute soluzioni elettroniche come la piattaforma inerziale a sei assi, il cornering Abs, le sospensioni semiattive Öhlins, quattro modalità di guida e il quick shift. Ed è la prima Moto Guzzi spinta dal nuovo propulsore “compact block”, dalle raffinate caratteristiche tecniche: l'architettura è sempre a V trasversale di 90° con potenza di 115 cv e coppia massima di 105 Nm, con l'82% disponibile già da 3.500 giri.

Piaggio

La propulsione elettrica è di certo nel futuro di Piaggio che la concretizza già ora con il Piaggio 1, e-scooter per il commuting urbano. Sfoggia strumentazione digitale a colori, fanaleria full led e sistema keyless. Piaggio 1 è anche l'unico e-scooter della sua categoria con un capiente vano sottosella, in grado di contenere un casco full jet. Il motore elettrico del Piaggio 1, integrato nella ruota posteriore, è ora in grado di offrire migliori prestazioni: la versione ciclomotore (Piaggio 1), con velocità limitata a 45 km/h, può ora contare su una potenza di picco quasi raddoppiata, pari a 2,3 kW, mentre la versione motociclo (Piaggio 1 Active) raggiunge i 3 kW di picco. Ne consegue un incremento significativo sul fronte dell'accelerazione, che aumenta del 14% su Piaggio 1 e di quasi il 12% su Piaggio 1 Active. Per entrambe le versioni la batteria è sotto la sella ed estraibile per la ricarica in casa o in ufficio.

Vespa

La regina di Eicma si presenta nelle vesti di Vespa Gts, che raccoglie l'eredità del mitico “Vespone”, cioè la Vespa con la scocca in acciaio più grande. Rinnovata per il 2023, Vespa Gts modifica alcune componenti come la “cravatta” dello scudo e i profili metallici della scocca; inoltre, arriva il sistema keyless. Due i motori: il 300 hpe, da quasi 24 cv, e il 125. La nuova Vespa Gtv nasce sulla base di Vespa Gts: il caratteristico faro basso dispone di tecnologia led, mentre la nuova strumentazione mantiene la forma circolare ma è completamente digitale, soluzione che consente di sfruttare le funzionalità offerte dal sistema di connettività Vespa Mia, disponibile come accessorio. Altro elemento distintivo è la sella bicolore. Nell'area dedicata a Vespa trovano infine posto la Primavera Color Vibe, omaggio all'universo colorato e spensierato di Vespa, e la versione per i 10 anni della 946, la 946 10° Anniversario.