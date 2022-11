Eicma 2022 / Suzuki V-Strom 800 De

Con l'introduzione della piattaforma basata sul bicilindrico frontemarcia di 776 cc dotato di un sistema brevettato per ridurre le vibrazioni, Suzuki ha allargato la famiglia delle sue tuttoterreno V-Strom: la V-Strom 800De è pronta ad affrontare anche gli sterrati grazie alle sospensioni Showa completamente regolabili (il mono ha il precarico remoto) e a corsa lunga, 220 mm, e ai cerchi a raggi, 21 e 17 pollici. Il serbatoio è di 20 litri, per un peso in ordine di marcia che si attesta sui 230 kg. L'elettronica annovera l'acceleratore ride-by-wire con tre mappe motore, il controllo di trazione (tre livelli per la guida su strada più uno per quella off-road) e il cambio quickshifter bidirezionale.

