Eicma 2022: torna il centro del mondo delle due ruote per un'edizione dagli “effetti speciali”

2' di lettura

Per la 79ª Edizione dell'Esposizione internazionale delle due ruote, inaugurata stamane a Fiera Milano Rho, è l'anno dell'Eicma Effect. È questo l'obbiettivo e anche lo slogan scelto dagli organizzatori per promuovere l'appuntamento che, fino domenica 13 novembre, porta in scena lo spettacolo e lo stato dell'arte dell'industria del settore.

Numeri record: 1370 espositori presenti

E un primo “effetto” della manifestazione è già nei suoi numeri: sul palcoscenico di Eicma 2022 salgono infatti 1370 brand, il 59% proveniente dall'estero, in rappresentanza di 45 differenti nazioni. Dati pre-Covid, che confermano nuovamente l'appeal e l'attualità del modello espositivo della fiera milanese. Uno strumento apprezzato dalle imprese del comparto motociclistico e del ciclo, che popolano quest'anno sei padiglioni nel quartiere fieristico milanese (lo scorso anno erano cinque), facendo segnare un solido aumento del 35% sul 2021 per quanto riguarda il numero di metri quadri occupati.

Consistenti e importanti i ritorni tra le case costruttrici, ma significative sono anche le nuove presenze: oltre il 20% degli espositori ha infatti deciso di partecipare e mettere in mostra ad Eicma per la prima volta il frutto di propri investimenti.

Programma dell'evento: da giovedì l'apertura al pubblico

Al via da oggi, quindi, con l'esclusivo press day riservato ai media, mentre mercoledì ingresso riservato alle decine di migliaia di operatori del settore già accreditati, giornalisti e professionisti della comunicazione. Una due giorni con oltre settanta conferenze stampa ufficiali, presentazioni prodotto, convegni e visite delle istituzioni, eventi negli stand, attività networking e incontri di lavoro, che confermano la natura B2B e il valore istituzionale di Eicma.

Da giovedì 10 a domenica 13 novembre, spazio invece al grande pubblico degli appassionati con tutti gli elementi di successo della kermesse: novità, anteprime, spettacolo e le visite di riders e personaggi dello spettacolo. L'alchimia più azzeccata per suscitare ancora quell'Eicma effect provocato dall'esperienza di visita dentro e fuori i padiglioni. E proprio l'area esterna MotoLive sarà ancora una delle attrazioni gratuite più adrenaliniche di Eicma con run acrobatiche, intrattenimento, live show, gare motociclistiche nell'arena offroad e la presenza di piloti nazionali ed internazionali. Gli spazi esterni accoglieranno anche aree di prova motocicli, test ride eBike ed altre iniziative promosse dagli espositori. Tra le novità di quest'anno anche un vero e proprio stand fotografico.