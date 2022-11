Eicma 2022, tutte le novità di Honda a partire dalla nuova Transalp

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il colosso nipponico arriva alla Fiera di Rho-Pero con l'attesa Transalp che ritorna a 10 anni dall'uscita di produzione: la tuttoterreno di Honda, infatti, è stata lanciata nel 1987 con clindrata di 600 cc ed è stata prodotta fino al 2013 con motore di 700 cc. La nuova Transalp perde la V della storica sigla XLV perché il bicilindrico non è più a V ma è un parallelo a 8 valvole che combina grinta agli alti regimi con una sostanziosa coppia ai bassi e medi. La potenza massima di 92 cv è considerevole visto che il peso in ordine di marcia è contenuto in 208 kg. Restano i cerchi a raggi da 21” all'anteriore e 18” al posteriore (non tubeless, però), ideali per calzare anche pneumatici tassellati. L'elettronica, gestita dal comando del gas “Throttle by wire”, consente di scegliere tra cinque modalità di guida che combinano erogazione della potenza, freno motore e controllo di trazione che integra anche l'antimpennamento. Il telaio è di nuova progettazione e ha struttura a diamante; è fissato alla forcella rovesciata Showa con steli da 43 mm di diametro e a un monoammortizzatore che lavora su leveraggio Pro-Link. La strumentazione è racchiusa in un display tft a colori da 5” con connettività per il cellulare; l'impianto luci è full-led e gli indicatori di direzione sono a disattivazione automatica e con segnalazione della frenata di emergenza.

Altra novità milanese di Honda è il suo primo veicolo elettrico a due ruote per l'Europa: si chiama Em1 e: (due punti compresi). EM1 e: arriverà in estate ed è il primo di oltre 10 nuovi modelli elettrici in arrivo entro il 2025. Il nuovo scooter mira al pubblico più giovane che si muove nel contesto urbano: è alimentato dal sistema a batteria asportabile che, con una ricarica singola completa, offre un'autonomia di oltre 40 km e può essere rimossa e ricaricata a casa per poi riposizionarla sullo scooter.

Altra novità è la Cl500, scrambler con il motore da mezzo litro della famiglia delle Cb che la rende accessibile ai possessori di patente A2. Si differenzia dalle unità montate sugli altri modelli della gamma 500 cc per le mappature della centralina e per la trasmissione finale più corta, scelta per offrire accelerazione e riprese più briose. La ciclistica è composta da sospensioni a escursione maggiorata: forcella con steli da 41 mm e ammortizzatori regolabili nel precarico, tutto associato a cerchi da 19” all'anteriore e 17” al posteriore che calzano pneumatici semi tassellati per affrontare con maggiore sicurezza il leggero fuoristrada.

Infine, la famiglia delle Rebel si amplia con l'introduzione della versione touring Cmx1100T Rebel, che guadagna valigie laterali rigide e cupolino largo e basso solidale alla forcella per affrontare i viaggi in serenità.