Eicma 2023, dal 7 novembre al via l’edizione numero 80

Saranno i giovanissimi e la mobilità urbana il leitmotiv dell’80esima edizione di Eicma, che torna negli otto padiglioni (due in più dello scorso anno) della fiera di Rho-Pero da martedì 7 novembre fino a domenica 12 novembre. Saranno 1.700 i marchi a esporre: il 28% delle aziende presenti quest’anno è alla prima esperienza in Eicma, mentre il 64% proviene dall’estero in rappresentanza di 45 Paesi. Il programma prevede due nuovi temi espositivi e aree d’interesse: l’Eicma Esports Arena e l’area dedicata all’Urban Mobility. Il primo, dedicato ai visitatori più giovani, sarà uno spazio dedicato al mondo degli sport elettronici e dei videogiochi motorsport, che accoglierà un ricco palinsesto di iniziative, tra cui le finali del campionato online di motocross su quattro tappe, che Eicma ha lanciato nei giorni scorsi in tutta Europa e negli Stati Uniti e che si sta giocando in queste settimane.

L’area Urban Mobility, invece, a sottolineare il valore istituzionale della manifestazione, intende rappresentare quanto le due ruote, a pedale e a motore, siano già e saranno sempre di più una risposta concreta a una nuova e più complessa domanda di mobilità cittadina: l’area accoglierà imprese, istituzioni e, soprattutto, le startup di settore, che beneficeranno di una vetrina internazionale grazie al sostegno dell’Ice, l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane; inoltre, sono previsti talk con esperti e incontri divulgativi.

A Eicma 2023 sono previsti, poi, l’area di test ride e-bike, il set fotografico Eicma Effect dedicato al pubblico, e il Temporary Bikers Shop, lo spazio commerciale dedicato ai motociclisti dove acquistare accessori, abbigliamento, caschi, componenti e attrezzatura specialistica.

Confermata l’aera esterna MotoLive, nella quale il pubblico potrà partecipare gratuitamente a test ride delle moto, e assistere a spettacoli musicali, a esibizioni degli stuntmen, a gare sulla pista di motocross allestita per l’occasione, compresi Freestyle e Trial acrobatico.

Come da tradizione, le prime due giornate saranno dedicate a stampa e operatori professionali, mentre giovedì 9 avverrà il battesimo del pubblico; il prezzo del biglietto, acquistabile solo online nel sito eicma.it, è di 19 euro per gli adulti.