Eicma 2023, Lambretta presenterà un nuovo scooter elettrico

Dopo aver festeggiato lo scorso anno il suo 75° anniversario con il lancio dell’X125, Lambretta torna a Eicma con un’interessante novità: il suo primo scooter elettrico, che sarà svelato in anteprima mondiale nel suo stand (padiglione 11P, stand I34). È un passo importante per l’azienda nata nel 1947 producendo lo scooter che ha rappresentato per decenni l’alternativa alla Vespa. Dopo la chiusura delle linee di montaggio della Innocenti a Milano, la Lambretta era migrata in Spagna e in India, dove la sua produzione è proseguita a lungo. Ora il marchio Lambretta è detenuto da una holding presente in 45 Paesi, che ha sede a Lugano, e divide l’attività amministrativa tra Londra e Bangkok. Lo scooter elettrico affiancherà, in tema di mobilità alternativa, la produzione di e-bike Lambretta che annovera cinque modelli