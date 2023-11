EICMA 2023: tutte le novità delle moto e degli scooter più attese

Kawasaki

Tutte nuove la Ninja 500, la Z500 e la Eliminator 500 (tutte anche in versione Se che differisce per alcune componenti), guidabili con patente A2. La nuova Z7 Hybrid, naked ibrida, affianca la prima moto ibrida al mondo, la Ninja 7 Hybrid, già presentata alla stampa, ma al battesimo con il grande pubblico; presenti anche le moto elettriche, la sportiva Ninja e-1 e la naked Z e-1.

Kymco

Kymco presenta il nuovo Sky Town, commuter da città disponibile nelle cilindrate 125 e 150 e con ruote basse (14 e 13 pollici). Spazio anche al concept Cv-L6 su base Ak550, pensato per i lunghi viaggi come dimostra il tris di valigie in alluminio con cui si presenta. Torna, infine, aggiornato il Filly 50, scooter molto compatto pensato per l’uso cittadino.

Ktm

Quest’anno Ktm torna a esporre a Milano. Nel suo stand si trova la 390 Adventure my2024 con ruote in lega e due nuove livree e la 990 Duke, che celebra i 30 anni del brand Duke con un modello al 100% “ready to race”.

Moto Guzzi

La Stelvio torna completamente rivista rispetto alla versione prodotta dal 2007 al 2016: motore bicilindrico a V “Compact Block” da 1.042 cc da 115 cv, forcellone monobraccio in alluminio con trasmissione a cardano, 246 kg in ordine di marcia, cerchi a raggi da 19 e 17 pollici e tanta elettronica. Moto Guzzi ha messo mano anche alla sua media crossover, la V85 Tt: nel 2024 sarà disponibile in tre allestimenti, la “all-rounder” Tt, la inedita “cittadina” Tt Strada e la turistica Tt Travel. Il bicilindrico vede l’adozione della fasatura variabile per aumentare le prestazioni (la potenza massima passa da 76 a 80 cv); e anche la dotazione tecnologica è stata arricchita.

Moto Morini

Il marchio di Trivolzio presenta a Eicma la nuova X-Cape 1200, bicilindrica che affiancherà la 650 che è la decima moto più venduta in Italia nel 2023: monta un cerchio anteriore da 19” e un V-Twin evoluzione di quello utilizzato per la prima volta nella Corsaro del 2005.