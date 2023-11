Eicma 2023, domani al via l’80esima edizione del Salone della moto: ecco le novità in arrivo

Suzuki

Vedremo la nuova V-Strom 800Se , crossover dalla vocazione più stradale della 800De. Suzuki ha poi annunciato che svelerà due modelli inediti.

Triumph

Eicma vedrà il debutto delle rinnovate Triumph 900, in tre allestimenti (Gt, Gt Pro e Rally Pro): la nuova Tiger 900 cresce in prestazioni (13% di potenza in più per il suo tre cilindri), tecnologia sul fronte della sicurezza attiva e comfort, grazie alla nuova sella e al differente sistema di montaggio del manubrio che riduce le vibrazioni.

Yamaha

La Casa di Iwata ha nei giorni scorsi tolto il velo alla Mt-09, naked di cilindrata medio-alta, ricca di adrenalina, ma promette altre novità in arrivo.

Gli assenti: Bmw e H-D

Come ormai fa da anni, Bmw ha deciso di non partecipare a Eicma e ha anticipato il Salone con il lancio della R 1300 Gs, da oltre un decennio regina della classifica delle vendite; quest’anno anche Harley-Davidson ha deciso di non allestire il suo stand a Milano, preferendo altre vie di contatto con il pubblico.

Ricco contorno. Non mancherà quest’anno l’area di test ride delle e-bike, il set fotografico Eicma Effect dedicato al pubblico, e il Temporary Bikers Shop, lo spazio commerciale dedicato ai motociclisti dove acquistare accessori, abbigliamento, caschi, componenti e attrezzatura specialistica. L’aera esterna MotoLive ospiterà poi i test ride delle moto (gratuiti per i visitatori), gli spettacoli musicali, le esibizioni di stuntmen, le gare sulla pista di motocross allestita per l’occasione, compresi Freestyle e Trial acrobatico.