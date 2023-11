Eicma 2023, Zero Motorcycles lancia le moto elettriche che si guidano a 16 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Zero Motorcycles ha scelto Eicma per presentare tutte le sue novità che andranno a rimpinguare le linee Street e Dual Sport.

La prima nuova entrata riguarda la serie Street che vede già in gamma modelli SR/F e SR/S. Ora debutta il nuovo modello S MY24 che rimpiazza la “S” lanciata nel 2017 e arrivata ai giorni nostri in diverse varianti. La nuova moto, che riprende le piattaforme dei modelli già a listino, arriva con una potenza di 11kW fornita della variante “depotenziata” del suo famoso motore Z-Force 75-7. La moto, che è paragonabile a un 125cc con motore termico e quindi guidabile da chi possiede le patenti A1 o B. Il motore, rivisto e corretto per questa moto è stato alleggerito e il risultato è una massa di 223 kg, mentre l’autonomia dichiarata si attesta a 248 km nel ciclo urbano. Sarà disponibile da novembre al prezzo di 17.840 euro.

Novità in arrivo anche per la gamma Dual Sport. Insieme all’adventure Bike DSR/X che per 24.000 euro riceve per il modello 2024 pneumatici Pirelli Scorpion e ruote a raggi di serie, debuttano due nuovi modelli dedicati ai possessori di patenti A1 o B e A2. La prima di questa è la DS MY24 (18.665 euro) che viene proposta con motore da 11 kW e diventa di fatto la moto sportiva elettrica del marchio destinata a chi si approccia alla prima volta alla gamma Dual Sport. La moto inoltre è fornita di serie con pneumatici Pirelli Scorpion e ruote in lega leggera.

Si rinnova anche la DSR, che nella versione MY24 si avvale di un motore sempre da 11kw di potenza massima. Zero Motorcycles per questo modello più pimpante fornisce una coppia di ben 170 Nm che può essere potenziata a 195 Nm tramite un aggiornamento software da eseguire presso i rivenditori autorizzati. Nel caso si esegua l’aggiornamento però la moto può essere guidata da chi possiede una patente A. Il suo prezzo è di 19.890 euro.

Debutta anche una nuova versione della top di gamma DSR/X, ovvero la versione Black Forest Edition. Questo modello proposto a 27.165 euro, si nota subito per la carena “total black” lucido e offre di serie un parabrezza maggiorato un parabrezza maggiorato, paramani, barre para motore, protezioni fari, fari supplementari, cavalletto centrale e tris di borse. In opzione è disponibile un kit catena utile per ama il fuoristrada più altri accessori pensati per aumentare la capacità della batteria e la velocità di ricarica.