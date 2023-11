Eicma: inaugurata l’edizione numero 80 dell’esposizione internazionale delle due ruote

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Ben 2036 i brand presenti, oltre 700 gli espositori diretti, di cui il 67% proveniente dall’estero in rappresentanza di quarantacinque Paesi. Più del 30% sono imprese che espongono per la prima volta, otto i padiglioni occupati, due in più rispetto al 2022. E poi decine di migliaia di operatori del settore da 120 differenti nazioni e giornalisti, content creator, professionisti della comunicazione di oltre sessanta diverse nazionalità. Sono questi i numeri dell’Edizione numero 80 di EICMA, l’Esposizione internazionale delle due ruote, che torna nel quartiere espositivo di Fiera Milano a Rho da oggi fino a domenica 12 novembre.

Due giorni per i media: da giovedì apertura al pubblico

Si riaccendono così le luci sul palcoscenico più importante e longevo al mondo non solo per il comparto, ma di ogni settore merceologico. Una storia lunga 109 anni e un’evoluzione da fiera a un evento espositivo unico, che trova nella ricchissima offerta di contenuti e nella duplice natura b2c e b2b i suoi valori più importanti.

Loading...

Eicma, con l’esclusivo press day riservato ai media: una due giorni dedicata ai professionisti del settore: presentazioni prodotto, conferenze stampa, anteprime mondiali, convegni, occasioni di business e incontri istituzionali.

Dopo la due giorni business, da giovedì 9 a 12 novembre Eicma cambierà pelle e aprirà al suo grande pubblico con un fitto palinsesto di contenuti speciali che si affiancherà alle iniziative degli espositori e ai numerosi prodotti presenti negli stand. Tra le grandi novità di quest’anno l’area Yum, uno spazio espositivo interamente dedicato alla mobilità urbana, alle istituzioni e alla start-up più innovative del settore, nonché l’Eicma Esports Arena, che debutta in fiera portando per la prima volta il mondo del gaming nelle kermesse meneghina.

Numerose iniziative “live”

Senza dimenticare la consolidata e coinvolgente proposta dell’area di test ride e-bike, il set fotografico e il Temporary Bikers Shop, lo spazio commerciale dedicato ai motociclisti per acquistare accessori, abbigliamento, caschi, componenti e attrezzatura di ogni tipo per la moto e tanto altro ancora.