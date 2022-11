Eicma2022 / Pioggia di novità tra le crossover

Alla Fiera di Rho-Pero sono state svelate numerose novità. Molte si concentrano nel segmento delle crossover, cioè moto in stile enduro, di cilindrata dai 700 ai 1000 e oltre cc, con ruote grandi per affrontare anche la terra e grande capacità di carico. Amate da sempre dai motociclisti italiani, le naked riservano sempre novità interessanti, così come gli scooter di media cilindrata (circa 300 cc). Sul fronte dell'elettrico, a parte Zero ed Experia, le grandi Case si limitano a esporre concept su come potranno essere le loro moto elettriche, mentre tra gli scooter i produttori cinesi sono pronti a invadere il mercato europeo (o forse hanno già iniziato a farlo). Ecco 10 nuovi modelli che hanno segnato l'edizione 2022 di Eicma.

