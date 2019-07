El Anatsui indaga le fasi lunari

L'opera “Earth-Moon Connexions” del 1993 dell'artista ghanese El Anatsui, classe 1994, attivo in Nigeria, è composta da punti luccicanti, linee e aree di colore che suggeriscono le fasi lunari e il movimento della luna sul paesaggio. Il lavoro evoca una griglia astronomica su cui sono fissati le stelle, le lune e i pianeti all'interno di particolari galassie e rimanda al collegamento tra la luna e i calendari stagionali che regolano il lavoro agricolo e il calendario dei rituali. Il lavoro evoca il disegno a griglia. È conservato nella collezione dello Smithsonian National Museum of African Art di Washington. L'artista attualmente è in mostra al Padiglione del Ghana all'Arsenale nella Biennale di Venezia ed è uno degli artisti africani più quotati.

Copyright El Anatsui