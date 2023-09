El-Erian: «Banche centrali, serve una visione più strategica»

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

«Hanno sbagliato due volte, prima insistendo nella convinzione che il rialzo dell’inflazione fosse transitorio poi, quando si sono rese conto dell’errore, nel reagire in modo tardivo o con misure in un primo momento non sufficienti». Non è mai apparso particolarmente accondiscendente nei confronti delle Banche centrali, Mohamed El-Erian. Il chief economic advisor di Allianz, con un passato in Pimco oltre che da ex presidente del Consiglio per lo sviluppo globale di Obama, è stato anzi più volte pronto...