El-Erian: «Italia, la fiducia dei mercati va sfruttata in fretta» Il manager e il beneficio del dubbio: «Bene la svolta ma l’urgenza di intervenire è cresciuta: ora è questione di coraggio politico» di Maximilian Cellino

Mohamed El-Erian al Workshop The European House-Ambrosetti (Italy Photo Press)

6' di lettura

«I mercati hanno concesso il beneficio del dubbio all’Italia, apprezzano il fatto che si siano evitate elezioni a breve termine e pensano soprattutto che il nuovo governo abbia migliori possibilità di portare avanti le necessarie riforme. Si è aperta una finestra della quale sarebbe importante avvantaggiarsi subito, anche perché l’umore degli investitori può mutare rapidamente». Il tono è pacato, come di consueto, ma le indicazioni sono precise e risolute: non ama certo girare intorno all’argomento Mohamed El-Erian - chief economic advisor di Allianz, con un passato in Pimco oltre che da ex presidente del Consiglio per lo sviluppo globale di Obama - e non lo fa neanche quando torna a parlare del nostro Paese a margine del Workshop The European House – Ambrosetti.

La scorsa primavera, proprio qua a Cernobbio indicava in una mancata risposta politica appropriata da parte del Governo uno dei principali problemi del nostro Paese, sotto questo aspetto si è aperto quindi uno spiraglio.

Sì, ma non è abbastanza, perché attorno all’Italia le condizioni non sono nel frattempo migliorate: l’economia europea si sta ancora indebolendo e anzi la Germania è entrata in una fase di contrazione. Quando si cerca di sistemare la propria casa occorre preoccuparsi anche dei vicini, che in questo momento lanciano purtroppo segnali di allarme. L’urgenza di mettere mano ai provvedimenti è quindi cresciuta.

LEGGI ANCHE / Effetto spread sulle banche italiane. Recuperati 9 miliardi da Ferragosto

Lo scudo della Bce potrebbe però alzarsi di nuovo proprio questa settimana, anche questo è insufficiente?