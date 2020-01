El Greco, fra i padri dell’arte moderna

La grande retrospettiva in scena al Grand Palais mette, dunque, in luce la produzione dell'artista, seguendone l'incredibile evoluzione, da Venezia a Toledo. La narrazione di questo cammino artistico avviene in uno spazio concepito come la navata di una cattedrale, opera della scenografa Véronique Dollfus, nel quale la luce ritma il passo del visitatore, attirato verso il centro dove è posizionata la grande pala d'altare dell'Assunta.

Proposta in Francia, questa retrospettiva acquista un doppio carico di significato, se si pensa all'influenza che l'artista ebbe non soltanto su Picasso, ma prima ancora su Cézanne, universalmente riconosciuto come il padre dell'arte moderna.

Più in generale, El Greco - che spesso non portava a termine i suoi quadri lasciandone molte parti incompiute - è stato inteso come un precursore del concetto di non finito che attraversa tutta l'arte moderna, da Goya a Manet, da Cézanne a Bacon.

Grand Palais, Parigi, Greco, fino al 10 febbraio,