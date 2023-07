El Hierro: turismo lento e salvaguardia ambientale

Tanto vento e tante ore di luce solare. E' uno dei vantaggi delle Canarie e sono caratteristiche che rendono in particolare l'isola di El Hierro, dichiarata riserva della biosfera dall’Unesco, vocata verso la sostenibilità, l'autosufficienza energetica e la salvaguardia dell'ecosistema marittimo e terreste. I suoi quasi 100 chilometri di coste, aspre e scoscese, nascondono anche una serie di cale e lagune naturali, come il Charco Manso, a nord, e il Charco Azul, a nordovest. El Hierro possiede la più elevata densità di vulcani delle Canarie, oltre 800. La destinazione è adatta ad un turismo lento, che cattura i visitatori per il contrasto tra le sue terre vulcaniche, il verde dei suoi boschi e la trasparenza dell’acqua. Oltre a puntare sull'energia rinnovabile e sulla sostenibilità nei trasporti, offre diverse proposte di alloggio green-friendly, tra bio-rifugi, eco-abitazioni e residenze agro-turistiche.

El Hierro, Mirador de la Peña © Promotur Turismo de Canarias

Da segnalare l'Hotel Puntagrande, considerato uno degli alberghi più piccoli del mondo con le sue 5 stanze e l'Hotel Balneario El Pozo de la Salud dotato di Spa, che propone un'ampia offerta di trattamenti a base di solfati e bicarbonati che vengono applicati direttamente nelle camere della struttura. Il territorio propone una gastronomia ricca di contrasti, come i suoi paesaggi e le sue coste. In tutte le isole Canarie ci sono ingredienti e piatti che ogni isola ha adattato a modo suo, dando un tocco unico. A El Hierro si trovano vini a denominazione d’origine controllata, pesce fresco pescato con tecniche artigianali protette, formaggi e piatti tipici come la quesadilla, la regina dei dolci di El Hierro, a base di formaggio e anice.