Elbling: «Dalla lotta al terrorismo, alle migrazioni, ai vaccini: coesione europa fondamentale» Viktor Elbling, ambasciatore tedesco in Italia, è intervenuto al Master in Politica e Istituzioni della 24Ore Business School di Andrea Gagliardi

Viktor Elbling, ambasciatore tedesco in Italia, è intervenuto al Master in Politica e Istituzioni della 24Ore Business School

2' di lettura

«Sui grandi temi, dalla lotta al terrorismo, al cambiamento climatico, dalle migrazioni ai vaccini per il Covid, i singoli stati europei, da soli, non vanno lontano. Nessuno ha il peso specifico per muoversi in autonomia. La coesione e la solidarietà a livello europeo sono un valore sempre più essenziale». A parlare è Viktor Elbling, dal settembre 2018 ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, nel suo intervento al Master in Politica e Istituzioni della 24Ore Business School.

Piccoli passi verso l’integrazione

«Non vedo all’orizzonte gli Stati uniti d’Europa - spiega Elbling - ma ci muoviamo con una politica di piccoli passi verso una sempre maggiore integrazione, a partire dall’unione bancaria. Si può pensare ad un maggiore ricorso di decisioni a maggioranza invece che all’unanimità, per esempio in politica estera, dove, soprattutto nei casi di crisi, servono decisioni rapide. Ma la cultura del consenso resta importante. Sulla Brexit, la questione dell’Irlanda del Nord e le sanzioni alla Russia dopo l’invasione della Crimea, siamo stati in grado di trovare una posizione comune, dando dimostrazione di coesione».

Loading...

Accordo possibile sul Recovery Fund

Dal 1º luglio 2020 la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea è passata alla Germania. «La pandemia ha cambiato il profilo del semestre di presidenza tedesca» continua Elbling, che ricorda come il Consiglio europeo di dicembre sarà decisivo per trovare l'accordo sul Recovery fund. C’è da superare il veto di Polonia e Ungheria, contrarie al condizionamento dei fondi al rispetto dello stato di diritto. «Ma tutti i 27 Paesi dell’Ue hanno un interesse a trovare un’intesa. Per questo confido nel fatto che un accordo sarà trovato» spiega l’ambasciatore, che si dice anche «cautamente ottimista» sul difficile negoziato con la Gran Bretagna dopo la Brexit. Così come, sulle politiche migratorie, bisogna andare oltre il trattato di Dublino e «trovare accordi più avanzati per una più equa distribuzione dei migranti che sbarcano in Europa».