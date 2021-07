Elchim riparte dopo la pandemia accelerando sull’innovazione

4' di lettura

«A febbraio 2020, poco prima che fosse dichiarata la pandemia, mi trovavo in viaggio negli Stati Uniti per visitare alcuni dei nostri principali clienti pensando all’imminente celebrazione del 75esimo anniversario di Elchim. In pochi giorni purtroppo tutto è cambiato». Così Luca Sabbatini, terza generazione alla guida di Elchim - azienda italiana che dal 1945 produce phon, styler e strumenti per la coiffure professionali - racconta il 2020 passato, ma soprattutto il nuovo anno tra speranze e prospettive di sviluppo.

«Gli effetti della pandemia l’anno scorso hanno avuto un serio impatto sulla nostra azienda - continua Sabbatini -: quasi due mesi di chiusura imposta che hanno inciso significativamente sulla produzione, ma soprattutto incertezza e chiusure intermittenti in tutti i Paesi in cui la nostra azienda ha una distribuzione. Si è aggiunta inoltre l’impossibilità di incontrare i nostri partner in fiere e viaggi. Per noi il rapporto personale è fondamentale ed un aspetto che caratterizza il nostro settore di riferimento: le forniture professionali di prodotti per la cura della persona e in particolare il mondo dell’hairstyling professionale».

Loading...

Le armi vincenti per resistere in questa situazione sono state il lavoro di squadra e l’innovazione. «La nostra è una piccola realtà assai di nicchia e tra le più piccole del settore e del comparto - continua l’imprenditore -, i nostri valori portanti sono quelli della nostra famiglia e delle famiglie di coloro che lavorano all’interno della nostra azienda come dipendenti o artigiani nella filiera. Da loro ho ricevuto un sostegno superiore ad ogni aspettativa e molta comprensione, da quando a marzo 2020 siamo stati costretti alla cassa integrazione fino a quando, pronti per la riapertura, abbiamo concentrato sforzi ed energie fino a tarda sera per progettare, programmare, sviluppare. Il mio pensiero in quei momenti è corso ai primi tempi di Elchim, che mi erano stati solo raccontati da bambino, quando i fondatori, dopo le grandi sofferenze della seconda guerra mondiale, la perdita della casa ed emigrati dal vicentino hanno costruito l’azienda senza alcuna risorsa di partenza ma con molto lavoro e determinazione».

E aggiunge: «Resilienza e lavoro di team sono stati alla base dell’innovazione che abbiamo lanciato a settembre 2020: il nostro core business, il phon professionale, incontra la cosmesi. Avrei desiderato presentarla di persona in una fiera di settore, come nostra abitudine, ma devo ammettere che la presentazione fatta ricorrendo alle nuove tecnologie digitali è andata oltre alle mie stesse attese».

Si tratta del primo trattamento professionale in cialda per phon. Queste cialde opportunamente inserite in uno speciale diffusore compatibile con gran parte dei phon Elchim, sprigionano principi attivi, che trasformano il capello in base agli effetti desiderati (lisciante, anti-crespo, volumizzante, ecc) per una asciugatura, styling e trattamento in un solo gesto.