Election day, si vota per Comunali e referendum. A Palermo denunciati i presidenti «disertori»

Urne aperte in tutta Italia, oggi 12 giugno: si vota dalle ore 7 alle ore 23 per cinque referendum sulla giustizia e per il rinnovo di sindaci e consigli comunali in 971 comuni. Lo scrutinio per i referendum abrogativi seguirà la chiusura dei seggi, quello per la tornata amministrativa inizierà alle ore 14 di lunedì 13 giugno. Perché i referendum siano validi bisogna arrivare a una partecipazione oltre il 50% degli aventi diritto, che è tradizionalmente molto complicata. A incombere perciò è il rischio quorum non raggiunto.

A Palermo si cercano 50 presidenti di seggio anche via mail

Il voto si è aperto regolarmente in tutta Italia, unica situazione di criticità a Palermo, dove in una cinquantina di sezioni elettorali mancano ancora i presidenti per insediare il seggio, con gli scrutatori in attesa. «Abbiamo lavorato tutta la notte per reperire presidenti. Attualmente circa 50 seggi non sono ancora aperti ma stiamo notificando altrettante nomine», spiega all’Ansa Antonio Le Donne, segretario generale del capoluogo siciliano.

Il comune di Palermo, rivolge un appello ai cittadini interessati a ricoprire i ruoli. Sul sito del comune sono presenti tutte le indicazioni per la candidatura. Basta mandare una mail a: ufficiocoordinamentoelettorale@comune.palermo.it. Bisognerà indicare nome, cognome e recapito telefonico. I requisiti per potersi candidare sono: diploma di scuola superiore, godimento dei diritti politici, non aver precedenti penali o parenti candidati.

Nel frattempo l’amministrazione comunale «sta inviando gli atti alla Procura della Repubblica per l’accertamento di responsabilità di natura penale», dopo le molte rinunce di soggetti nominati a svolgere la funzione di presidenti del seggio.

La protesta di Salvini e l’appello al voto

E mentre Matteo Salvini chiede alla ministra Lamorgeese e a Draghi e Mattarella se sia normale che poche ore dall’apertura dei seggi non si possa votare per i referendum, il leader di Azione, Carlo Calenda, via Twitter invita gli elettrori a recarsi alle urne. «Andate a votare. È un dovere. Non curarsi di chi governa le città o disertare una consultazione referendaria è non solo sbagliato ma immorale», ha twittatato Calenda. Sullo stesso canale social interviene anche il presidente della regione Liguria- che ricorda ai cittadini come «Oggi si scelgono le future amministrazioni di tante città italiane e in tutto il Paese si vota per il referendum sulla giustizia. Non lasciate che siano gli altri a decidere per voi».