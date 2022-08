Election day in Sicilia, centrodestra spaccato sul nome del candidato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il giorno dopo le dimissioni via Facebook del presidente della Regione Nello Musumeci, l’ultima formalità è stata la lettura della lettera del governatore all’Ars, il parlamento siciliano, che era stato convocato proprio per “comunicazioni del presidente” e che è stato disertato dall’intera giunta regionale. Musumeci non si è visto, il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché è tornato a sottolineare i rapporti, diciamo così, tesi tra il governatore e il parlamento regionale. Ulteriori schermaglie di una guerra che dura ormai da mesi e che, a questo punto, non si capisce dove porterà di preciso.

La ricandidatura di Musumeci

Si annuncia tempesta da queste parti sotto il cielo assolato di una Sicilia nella morsa della calura. Musumeci, dimissionario per «responsabilità» per favorire l’election day il 25 settembre, si dice «pronto a fare un passo di lato per il bene della coalizione» ma rilancia la propria candidatura a ogni occasione. «Il candidato? Il candidato del centrodestra è il presidente della Regione Siciliana uscente. Fino a quando la coalizione non dirà “no, Musumeci non può essere, ce n'è un altro” - dice il governatore siciliano -. La coalizione deve eventualmente trovare un candidato che non sia catanese, perché una delle accuse è questa, che sono catanese; che non sia antipatico, perché pare che io sia antipatico; che non sia alto 1,85. Quindi qualcuno con una statura un po' più bassa, che non sia stato mai coerente idealmente, cioè che abbia fatto il saltabanchi, che abbia avuto problemi giudiziari, perché chi non li ha avuti non può fare il presidente della Regione. È facile o non è facile trovare un candidato?».

Per Forza Italia l’ipotesi Prestigiacomo

Facile certo non è anche perché la partita siciliana oltre che con le politiche si incrocia con altre caselle regionali e, dunque, finisce in una trattativa complessiva sui candidati alla presidenza delle regioni. E perciò, oltre al dato della litigiosità siciliana, va considerato quello degli equilibri nazionali dei partiti della coalizione. Forza Italia, per esempio, non fa mistero di voler esprimere stavolta direttamente il candidato alla presidenza anche se, a seguire un po’ dichiarazioni confidenziali e indiscrezioni, sembra di essere nel pieno di una commedia pirandelliana: per il momento la candidata in pectore alla presidenza della Regione per Forza Italia è l’ex ministra dell’Ambiente, la siracusana Stefania Prestigiacomo che è stata investita direttamente dal leader del partito Silvio Berlusconi.

Ma si dice anche che Micciché abbia seriamente pensato alla candidatura della direttrice della Fondazione Federico II Patrizia Monterosso: «È così brava - ha detto intervenendo all’inaugurazione della mostra “Golden Calf” di Ryan Mendoza - che potrebbe fare il presidente della Regione» e ha precisato subito dopo: «La mia considerazione non ha nulla a che fare con la politica. Per essere chiari: Monterosso non è candidata».

Ma sempre Micciché nei colloqui informali non fa mistero di voler ripetere la sua esperienza di presidente dell’Assemblea regionale siciliana il che porterebbe a escludere un candidato di Forza Italia alla presidenza della Regione.