Electra archivia un round da 304 milioni e punta 200 milioni sull’Italia

Non è né un car maker né tantomeno un distributore di energia elettrica, ma piuttosto un “operatore puro” nel settore dei sistemi di ricarica elettrica ultraveloce. La francese Electra raccoglie 304 milioni di euro di capitale per accelerare la transizione verso la mobilità elettrica in Europa, a cominciare dall’Italia. «Il paese è indietro sia per il numero di auto elettriche in circolazione, circa 200mila contro il milioni in Francia – argomenta Eugenio Sapora, General Manager di Electra Italia – sia per le infrastrutture di ricarica, ma pensiamo che questo sia un buon momento per investire nel paese».

Il piano triennale di investimenti per l’Italia vale 200 milioni di euro. Electra ha installato in Italia 5 hub supercharger ed altri 7 sono in arrivo entro aprile, per un totale di circa 100 punti di ricarica ultraveloce. L’obiettivo è realizzarne 3.000 nel prossimo triennio, 15mila a livello globale entro il 2030.

«Questo round arriva in un momento cruciale per la transizione elettrica dell’Italia» sottolinea Sapora riferendosi da un lato ai nuovi incentivi che il Governo si prepara a varare, dall’altro al secondo bando con risorse Pnrr per sostenere l’installazione di nuove colonnine di ricarca.

L’azienda chiude così il secondo round più importante realizzato nel settore in Europa, in equity. In tre anni la società ha raccolto complessivamente quasi 600 milioni di euro, con un aumento di capitale guidato dal fondo pensione olandese PGGM, con la partecipazione di Bpifrance, attraverso il suo fondo Large Ventures, e di investitori storici come Eurazeo, RIVE Private Investment, il gruppo SNCF e Serena.

Electra vanta una tecnologia proprietaria al 100%, è presente in otto Paesi:oltre alla Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Italia, Svizzera, Austria e Spagna, con quasi mille punti di ricarica già attivi e quasi 100mila sessioni di ricarica ogni mese.