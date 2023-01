Electra investe 200 milioni per la rete di ricarica veloce ma i fondi del Pnrr sono a rischio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sul fronte delle infrastrutture per la ricarica elettrica, l’Italia deve accelerare perché è soltanto settima in Europa per dotazione di colonnine di ricarica. Nasce in questo contesto la decisione della francese Electra di investire 200 milioni di euro in Italia per realizzare una rete di hub supercharger, stazioni che garantiscono una ricarica completa del veicolo in 15-30 minuti, alimentate con energia sostenibile e distribuite in spazi e parcheggi pubblici e privati, di supermercati, grandi negozi, catene alberghiere, autogrill.

Obiettivo dell’azienda, specializzata in tecnologie per la ricarica veloce e ultraveloce dei veicoli elettrici, è favorire la transizione verso una mobilità sostenibile e a zero emissioni garantendo agli utenti una accessibilità ai dispositivi ventiquattr’ore su ventiquattro senza code, grazie alla possibilità di prenotare in anticipo la postazione di ricarica attraverso una app dedicata.

La società francese, fondata nel 2021 da Aurélien de Meaux (CEO), Augustin Derville (CTO) e Julien Belliato (COO), con headquarter a Parigi, punta a installare in Italia 3mila punti di ricarica ultra rapida nel prossimo triennio e provare così a conquistare la leadership nel settore.

In Italia, a dicembre 2022, si contano circa 171mila auto full electric pure circolanti. Se si guarda alle immatricolazioni, il paese ha una quota di ricaricabili (full electric e plug-in) assai inferiore rispetto ad esempio a Germania e Francia, e comunque sotto la soglia del 10%. Si tratta di un mercato però destinato a crescere grazie alla disponibilità dei potenziali acquirenti e alla crescente offerta delle case automobilistiche.

«È urgente accelerare lo sviluppo di una rete infrastrutturale di ricarica adeguata ed efficiente, che renda la ricarica facile come il rifornimento della benzina e che sia accessibile in qualunque momento, tenendo presente che per almeno un quarto degli italiani la difficoltà legata alla ricarica del veicolo elettrico potrebbe influire sull'acquisto» sottolinea Eugenio Sapora, General Manager di Electra Italia.