Electra Vehicles, round da 21 milioni per le batterie guidate dal software

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La batteria di un’auto elettrica rappresenta circa il 40% del costo del veicolo. Prolungare l’autonomia del 28% potrebbe tradursi in un risparmio evidente per i produttori, perché la batteria sarebbe meno ingombrante e costosa, e in prezzi di listino più contenuti per i clienti. La missione è possibile perché è quanto ha già dimostrato di poter fare il software basato su intelligenza artificiale e machine learning di Electra Vehicles. L’azienda, made in Usa ma fondata da un italiano, ha annunciato...