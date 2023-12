Electra, al via quattro stazioni di ricarica rapida nel Centro-Nord

Ascolta la versione audio dell'articolo

Continua la corsa della francese Electra per realizzare una rete italiana capillare di infrastrutture di ricarica veloce per la mobilità elettrica. L’azienda mette a terra quattro nuove stazioni “ultrarapide” nel Centro-Nord, in grado di garantire una buona ricarica in soli 15-20 minuti. I nuovi hub sono stati installati a Lonato del Garda (Bs), Portogruaro (Ve), Rondissone (To) e Pisa. Saranno tutti raccordati alla rete elettrica tra metà dicembre e metà gennaio.

Presente in Italia dalla fine del 2022, Electra ha annunciato investimenti per 200 milioni di euro entro il 2025, con l’obiettivo di costruire una rete di “hub supercharger” installati nei parcheggi sia pubblici che privati, da Nord a Sud. Nel primo trimestre del 2024 saranno realizzate altre 7 stazioni, così da tagliare il traguardo degli oltre 60 punti di ricarica ultraveloce.

Ad oggi, dati di Motus-E aggiornati a settembre, in Italia sono presenti 47.228 punti di ricarica, con un balzo del 44,1% rispetto al 2022. «Ciò dimostra - commenta di Eugenio Sapora, general manager di Electra in Italia - una crescita del settore, ma si tratta per lo più di colonnine di ricarica a bassa potenza, con un tempo medio di ricarica di oltre 6 ore, e questo aspetto disincentiva gli automobilisti a scegliere un’auto elettrica».

In Italia le auto a batteria (Bev) non hanno superato, quest’anno, il 4% sul totale delle nuove immatricolazioni. In Francia siamo al 15%, in Germania al 18. «L’Italia è un mercato con grandi potenzialità - aggiunge Sapora - per quanto riguarda la mobilità elettrica. Tra i potenziali consumatori ci sono naturalmente ancora delle resistenze, ma secondo quanto emerso da un recente sondaggio di Areté, 9 italiani su 10 che utilizzano un’auto elettrica si dicono pienamente soddisfatti dell’esperienza di guida e di ricarica e affermano che ricomprerebbero questo genere di veicolo. Ma è chiaro che, lato punti di ricarica ad alta velocità, l’infrastruttura sul territorio non è ancora adeguata». Tra i maggiori operatori presenti in Italia troviamo Enel X, A2A, Be Charge e Tesla.

I 713 milioni di euro previsti dal PNRR dovevano servire ad installare, entro fine 2025, circa 21mila nuove stazioni di ricarica per i veicoli elettrici sulle superstrade e nei centri urbani. «Eppure non è stato possibile sfruttare a pieno questi fondi: i primi bandi sono stati pubblicati ad inizio maggio per finanziare l’installazione di 6.500 infrastrutture con oltre 270 milioni di euro. Ma presentavano delle criticità», conclude il manager.