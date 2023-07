Electric Scooter 4 Pro, il monopattino sicuro per la micromobilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Monopattini sì, monopattini no. Questi oggetti che nel confine tra il giocattolo su ruote e il veicolo di micromobilità urbana, sono tornati agli onori della cronaca per il disegno di legge teso a imporre targa casco e assicurazione, oltre a indicatori di direzione, e altre dotazioni. Tra i modelli già dotati di frecce con velocità massima legale di 20 km/h spicca l’Electric Scooter 4 Pro di Xiaomi (850 euro) che al primo sguardo sembra voler dire: «Non ho nulla a che vedere con i trabiccoli dalle ruote minuscole». E in effetti il 4 Pro esibisce grandi gomme da 10 pollici (tubeless e auto sigillanti) che migliorano la stabilità e il confort. E lo abbiamo riscontrato fin dai primi metri. Potenza del motore brushless e massima pendenza superabile sono due delle caratteristiche che lo rendono un vero veicolo, da usare però con intelligenza, evitando strade trafficate e situazioni di pericolo come pavé e rotaie del tram. È e resta un monopattino non uno scooter. Tuttavia, può affrontare pendenze fino al 20% grazie al motore, calettato nella ruota anteriore, che eroga fino a 700 Watt di picco e può essere usato per piccoli spostamenti urbani e nei piccoli centri. La frenata con Abs è migliore della media ma non guasterebbe più prontezza. La batteria da 12.400 mAh offre un'autonomia massima di 55 km: non che uno si possa fare 50 km in monopattino, ma è utile per non stressarsi con frequenti operazioni di ricarica, tra l'altro il connettore è magnetico e posto in una comoda posizione. Rispetto alle precedenti generazioni il telaio è ben più grande e abitabile. Lungo 1.198 mm, alto 1.240 mm con una pedana bella larga: 16,5 cm. Questi valori, insieme a un peso di 17,5 kg, non lo rendono perfetto per il trasporto, ma non si può avere tutto e il 4 Pro e se la gioca su sicurezza e fruibilità.