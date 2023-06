Electrolux, a Susegana intesa su produttività e 110 milioni di investimenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

La multinazionale degli elettrodomestici Electrolux e i sindacati hanno trovato l’accordo per la riorganizzazione del lavoro e il miglioramento della produttività del sito di Susegana. Un accordo considerato indispensabile per sbloccare un pacchetto di investimenti per 110 milioni, da oggi al 2026.

L’intesa prevede un ritmo di produzione di 108 frigoriferi l’ora, contro i 94 attuali ed i 120 che Electrolux aveva invece posto come obiettivo ai sindacati. Prevista, tra l’altro l’installazione sulle linee di “cadenzatori”, ossia dispositivi che disciplinano nella catena di montaggio il ritmo della lavorazione di ogni singolo pezzo non consentendo il passaggio dello stesso allo step successivo prima della scadenza dell’intervallo. Il nuovo regime sarà sarà applicato ad investimento concluso, ossia quando verrà dotato di una terza linea l’impianto “Genesi” e saranno assunti a tempo indeterminato 62 nuovi addetti, tra cui operai e tecnici.