Eleganza on the road per il multibrand store 4.0

Un'estate pop-up. È quella che propone Tessabit sul lago di Como, e che ci racconta Andrea Molteni, terza generazione alla guida delle boutique: «Oggi abbiamo 20 negozi, tutti sul lago, oltre ai pop-up, che cambiano in continuazione, e che sono molto divertenti anche da progettare: ci permettono alleanze fashion, come quella con Loewe di quest'estate. Ma la storia di Tessabit parte da lontano. Esattamente dal 1953, quando il nonno, a Como, commerciava tessuti: da qui il nome, Tess per tessuti e abit per abiti». È la nonna Giulia che, prosegue Andrea Molteni, ha portato avanti le boutique negli anni. Fino alla svolta, che definisce “pivotale” (del resto, ha studiato in Bocconi!).

«Nel 2009, siamo stati il primo multibrand store importante in Italia che ha aderito a Farfetch, la piattaforma di vendita online di moda luxury. E io ho iniziato a lavorare insieme a José Neves, il fondatore della startup. Da lì è cominciata, velocissima, l'evoluzione di Tessabit. Siamo entrati nel digitale, e ancora oggi il 70 per cento del nostro fatturato arriva dalle vendite via web. Ma adesso è il momento di andare avanti: quello che io chiamo Tessabit 4.0». Cioè? «Esattamente quello che stiamo facendo: investire nel retail legato al territorio. E quindi nuovi negozi: abbiamo aperto a Cernobbio, all'interno di Villa d'Este, a Menaggio, e a Bellagio, dove la nostra boutique è stata progettata da una designer d'eccezione come Patricia Urquiola».

Lo store di Tessabit a Bellagio progettato da Patricia Urquiola. Foto Isabella Magnani.

Quest'estate, da scoprire, il pop-up di Loewe, in due location diverse, a Cernobbio e Bellagio, con la capsule collection Paula's Ibiza: dalle ceste intrecciate tipiche dell'isola, ma “ripensate” dal brand, ai look con le stampe d'archivio di Paula's, leggendaria boutique di Ibiza negli anni Settanta (basket artigianali da 350 euro, T-shirt e shorts da 350 e 550 euro). Una tradizione quella dell'intreccio delle ceste e panieri in Spagna e della tessitura della pelle, che è stata portata da Loewe anche all'ultimo Salone del Mobile a Milano, con Weave, Restore, Renew: protagonisti gli artigiani e il sapere delle mani. Di Loewe da Tessabit c'è anche una borsa cult: Puzzle, in pelle preziosa, e in varie nuance di colore (a partire da 1.050 euro). A luglio, poi, ci sarà un “partial takeover” della boutique di Bellagio con Gucci e Palm Angels (T-shirt a partire da 250 euro). Completa il tutto una selezione di moda dal mondo, come il francese sensuale Jacquemus (abiti a partire da 450 euro), le borse di Valentino (da 650 euro). Per settembre, un progetto top secret.