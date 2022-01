Eleggere il Presidente, le scelte di un collegio perfetto e la politica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si può discutere sulle candidature alla Presidenza della Repubblica? Qualche problema giuridico, qualche osservazione politica.

Quanto ai primi, esporrò gli argomenti a sostegno della tesi affermata. Ammettere che il Parlamento in seduta comune discuta sul candidato idoneo alla più alta carica dello Stato, risolve l'alternativa sulla sua identità, mero collegio elettorale o organo costituzionale, a favore del secondo. Dunque, al pari di ogni collegio perfetto, dibatte prima di decidere, e in questo caso la decisione è un'elezione.

La dottrina da tempo gli ha riconosciuto la natura di collegio perfetto, anche se il pensiero si è arrestato per strada: collegio sì perfetto, ma incompetente a prendere la parola in nome della futura indipendenza dell'eletto. Vedremo poi se le ragioni dell'indipendenza siano spendibili a vantaggio della tesi opposta.

Ritorniamo agli argomenti a favore. Concorre in questa direzione l'art. 64 Cost., norma dispositiva abilitante il Parlamento in seduta comune ad avere un proprio regolamento diverso da quella della Camera dei Deputati; ma per disporne dovrà prima discutere sul se e solo dopo potrà approvarlo. Inoltre, è la stessa norma a contemplare che il Parlamento possa scegliere la seduta segreta, anche qui è sostenibile il medesimo ragionamento di prima: si vota per il segreto se si sono prima discusse le ragioni che lo giustificano. Infine, è previsto un quorum deliberativo pari alla maggioranza semplice. La regola non avrebbe ragion d’essere, visto che per disposto costituzionale l’Assemblea dovrà decidere a maggioranza qualificata. La norma invece recupera un suo ambito di operatività nel rimandare a situazioni in cui il collegio discute e decidere con i voti della metà più uno dei presenti: si tratta di situazioni collegate, strumentali, prodromiche all'elezione, non identificabili in essa.

Chi ammette la legittimità della discussione, deve essere pronto ad affrontare ulteriori questioni: chi presenta le candidature e quale è la materia del futuro dialogo? I partiti potrebbero essere i soggetti naturalmente legittimati a presentare i concorrenti alla più alta competizione; l'oggetto del discutere invece dovrà riguardare, non il merito politico della candidatura, ma la sua idoneità funzionale a sintetizzare il pluralismo politico nel modo più inclusivo possibile. Dunque, non si elogerà, né si criticherà il progetto politico dell'aspirante presidente, perché nessun progetto sarà presentato a vietarlo è implicitamente il dettato costituzionale. La discussione verterà invece sulle sue comprovate capacità di persona in grado di comporre con equilibrio la dialettica politica affinché ogni partito trovi in lui una parte di sé.