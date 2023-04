El.En: dagli Usa al Far East scommessa sulla crescita nei laser per il medicale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Puntare sulla crescita, e sviluppo, del settore Medicale. In particolare, facendo leva sul Nord America (Usa), Medio Oriente e Far East. È tra le priorità di El.En, di cui la Lettera al Risparmiatore ha sentito i vertici, a sostegno del business. Certo: il comparto Industriale, come mostrano gli stessi investimenti sull’ampliamento della base produttiva, è centrale nello sviluppo aziendale. Anche perché, maggiormente nell’ipotesi in cui la ripresa della domanda in Cina non sia messa in dubbio dalle...