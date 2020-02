Elena Curtoni, ecco i segreti per sciare senza pensieri (ed evitare brutte sorprese) La campionessa di sci racconta come allenare corpo e mente per arrivare preparati sull piste innevate e non rischiare infortuni

Con la medaglia d'oro nella discesa libera femminile a Bansko, in Bulgaria, l'italiana Elena Curtoni ha conquista il suo primo successo nella Coppa del Mondo di sci alpino, davanti ad altre due sciatrici italiane: Marta Bassino e Federica Brignone. Per Elena Curtoni, 28 anni si tratta della prima vittoria in Coppa del Mondo, dopo che due infortuni (rottura dell'astragalo e del legamento crociati) che avevano messo in stand by la sua carriera.



«Dopo gli infortuni, ho ricominciato a riprendere gli allenamenti gradualmente. Per superare gli ostacoli mentali della ripresa, mi sono posta obiettivi a breve termine. Un passo dopo l'altro. Poi ho accelerato i tempi, perché la voglia di tornare bene e subito era molto alta. Forse oggi posso abnche dire che sono stati i due infortuni a fortificarmi», spiega Elena.



Credi che questo approccio sia valido anche in altri ambiti?

Assolutamente sì, ogni problema va affrontato scomponendolo in pezzi più piccoli.



Sei una sciatrice professionista, hai dei consigli da dare a chi scia solo nel week?

Per prima cosa bisognerebbe mantenersi sempre attivi durante la settimana, perché lo sci è uno sport che richiede molta forza ed elasticità. Aiuta molto allenare anche il core,spesso dimenticato, cioè quella parte composta da colonna lombare, dai muscoli della parete addominale, dagli estensori della schiena e dal quadrato dei lombi. Dà equilibrio e migliora le performance. Vanno poi mantenuti ben allenati anche addominali e glutei per evitare gli infortuni.



Che tipo di esercizi consigli?

Tutti quelli a corpo libero, dagli squot agli addominali, a giorni alterni. Per potenziarli, basta farli con una fascia elastica. Io la uso sempre, è perfetta anche quando si è in trasferta, in una camera d'albergo.