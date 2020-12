Elenchi dei contractor ancora aperti per tutte le professioni tecniche Le associazioni di categoria stanno cercando di creare reti che mettano insieme team allargati di artigiani e professionisti, con l’obiettivo di fondo di offrire al cliente finale un referente unico per il superbonus 110% di Adriano Lovera

Le associazioni di categoria stanno cercando di creare reti che mettano insieme team allargati di artigiani e professionisti, con l’obiettivo di fondo di offrire al cliente finale un referente unico per il superbonus 110%

Se i grandi accordi nazionali rischiano di lasciare le briciole ai professionisti di ambito fiscale, le possibilità si ampliano invece per quelli tecnici, come ingegneri, architetti, periti e geometri. Su questo versante, imprese dell’edilizia, utility e, in qualche caso anche le associazioni di categoria, come ad esempio la Cna, stanno cercando di creare reti che mettano insieme team allargati di artigiani e professionisti, sempre con l’obiettivo di fondo di offrire al cliente finale un referente unico.

Multiutility mobilitate

Tra questi esempi c’è Iren, multiutility radicata soprattutto in Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, ma che offre la propria soluzione per il superbonus in tutto il Paese attraverso le controllate Iren Mercato (per abitazioni singole e piccolissimi edifici) e Iren Smart Solutions (per gli immobili con almeno 4 unità abitative). «Per gli aspetti tecnici, che vanno dalla progettazione, alla sicurezza in cantiere, fino alla realizzazione dei lavori e alle asseverazioni, ci avvaliamo di una rete locale di professionisti, come ingegneri, architetti, geometri, e partner tra cui aziende edili, impiantisti termici ed elettricisti. E stiamo allargando il numero, vista la forte richiesta» testimonia Donatella Davoli, direttore generale di Iren Smart Solutions.

Come vengono selezionati? «In alcuni casi, sfruttiamo il tramite delle associazioni di categoria territoriali, oppure valutiamo i nominativi di professionisti e imprese che hanno già avuto collaborazioni con i clienti. In tutti i casi, li esaminiamo seguendo alcuni criteri imprescindibili, come possedere i requisiti previsti per legge, l’assenza di interdizioni legali, l’esperienza maturata sulla riqualificazione energetica e la capacità organizzativa».

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, compreso il visto di conformità, anche Iren Smart Solutions si appoggia a un partner unico di consulenza, Ernst & Young.

Network in campo

Un’altra utility ad aver appena annunciato la creazione del suo network è Italgas, che si presenta come general contractor tramite il nuovo brand, Savegas. «Il gruppo coinvolgerà i liberi professionisti e le Pmi che operano su tutto il territorio nazionale, selezionandoli tra i più qualificati e idonei, anche accettando progetti proposti dalle stesse aziende» si legge in una nota.